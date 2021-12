LA REGIONE ABRUZZO TAGLIA I TEST MOLECOLARI, ORA BASTA IL RAPIDO PER RISCONTRARE LA POSITIVITA'

Stop all'utilizzo del tampone molecolare per confermare una positività al Covid 19 già riscontrata attraverso un test antigenico rapido. È questa la decisione della Regione, dopo l'assalto alle farmacie abruzzesi e le lunghe code che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Adesso, dunque, chi risulterà positivo ad un test antigenico rapido non dovrà più farsi il molecolare per confermare la positività: basterà l'antigenico rapido per avviare la procedura di tracciamento da parte della Asl. Resta però la necessità di tampone molecolare per i contatti stretti dell'individuo che dovesse risultare positivo al test rapido. Il timore della variante Omicron ha spinto gli abruzzesi a riversarsi nelle farmacie e nei laboratori e la Regione ha deciso di porre un freno all'utilizzo forsennato dei tamponi: «Si raccomanda ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti», si legge in una nota ufficiale dell'Assessorato alla Sanità, guidato da Nicoletta Verì, «di riservare il test di conferma alle sole condizioni ritenute indispensabili», come ad esempio la necessità di effettuare una valutazione preliminare per la possibile presenza di variante Omicron. Alla ricezione del referto di positività attraverso il sistema telematico Attra-2, l'autorità di sanità pubblica dovrà provvedere solo alla prenotazione del tampone molecolare di fine isolamento per il soggetto positivo e di fine quarantena per i suoi contatti, secondo le tempistiche già previste dai protocolli sanitari. La disposizione regionale», prosegue la nota, «si è resa necessaria alla luce dell'insostenibile sovraccarico operativo che si registra in tutte le strutture negli ultimi giorni e tiene conto del perfezionamento delle performance analitiche dei test antigenici attualmente in uso, che rende meno rilevante l'eventualità di falsi negativi». Una decisione che si è resa necessaria anche alla luce degli altissimi numeri fatti registrare dai test molecolari e antigenici processati in Abruzzo negli ultimi giorni e a ridosso delle festività natalizie. Basti pensare che dal 25 dicembre a ieri, in Abruzzo sono stati fatti 22.291 tamponi molecolari e ben 96.653 test antigenici rapidi.