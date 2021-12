IN ABRUZZO SI RITORNA A SCUOLA IL 10 GENNAIO, LA REGIONE ORGANIZZA LO SCREENING DI MASSA

Il ritorno a scuola, dopo le vacanze di Natale, sarà posticipato dal 7 al 10 gennaio prossimo. È l'orientamento della Regione Abruzzo per consentire uno screening di massa degli studenti, tra l'8 e il 9 dicembre, visto l'aumento vertiginoso dei contagi. L'ordinanza, che stabilisce lo slittamento di tre giorni della riapertura stabilita inizialmente dal calendario scolastico regionale, dovrebbe essere firmata a breve dall'assessore all'istruzione, Pietro Quaresimale. Ma in Abruzzo ben undici città hanno già deciso il rientro posticipato, e a queste se ne aggiungeranno altre. Si tratta di: Chieti, Vasto, Francavilla, Atessa, Mozzagrogna, Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Civitella Roveto, Civita D'Antino, Capistrello e Morino.

Arrivano intanto i fondi per aiutare le scuole che adottano, per causa di forza maggiore, la dad. Sono 33 gli istituti scolastici abruzzesi che beneficeranno di contributi per un totale di un milione di euro finalizzato all'acquisto di device mobili, ovvero pc, smartphone o tablet, funzionali alle esigenze della dad.