SOVRACCARICO DI TAMPONI, LA GESTIONE DELLE RISPOSTE SI PARALIZZA

Il cambio delle regole sull’accertamento di positività al Covid. che non prevede più l’obbligatorietà del molecolare di verifica in caso di antigenico positivo, non ha sgravato la macchina sanitaria abruzzese da un sovraccarico di lavoro che, di fatto, ha paralizzato la gestione degli esami. Ad andare in affanno è stata sicuramente la Asl teramana, che stamattina - nonostante abbia rinforzato i turni lavorando anche di notte - non era riuscita a smaltire la mole di tamponi arrivati in laboratorio da tutta la provincia di Teramo. Per questo stamattina ancora non venivano comunicati i risultati agli interessati. Solo a Casalena, ogni giorno, arrivano oltre 600 persone, molte di più dagli altri centri della costa. La Asl invita ad avere pazienza. Molta pazienza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6966 tamponi molecolari (1720365 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 29600 test antigenici (1751382) in Abruzzo.