COVID, TASKE FORCE ABRUZZO: «SISTEMA IN TILT, I CITTADINI COLLABORINO»

"L'attuale situazione di forte

espansione della curva epidemica, sostenuta dalla nuova variante

Omicron, sta determinando forti criticità sulle capacità di

tracciamento dei Siesp: grandi sono le difficoltà quotidiane a

gestire e prendere in carico, nei tempi previsti, le

numerosissime segnalazioni di casi sospetti o di casi

confermati, anche con il solo test rapido antigenico". Lo

afferma il Referente sanitario regionale per le emergenze della

Regione Abruzzo, Alberto Albani, a capo della task force sul

Covid-19, invitando i cittadini "alla massima collaborazione".

L'Abruzzo mostra numeri in rapidissima crescita, con

l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti che

ha superato quota 1.100. Il referente raccomanda, "in caso di

comparsa di sintomi sospetti, similinfluenzali", di adottare

immediatamente "comportamenti individuali di distanziamento,

mascherine Ffp2, autoisolamento fiduciario, evitando di avere

contatti, soprattutto con persone fragili e di partecipare ad

eventi già prima della conferma diagnostica" e di "informare il

proprio medico curante".

"Qualora il sospetto fosse confermato, anche solo con un test

antigenico in farmacia", Albani ricorda che è necessario

"comportarsi immediatamente come caso Covid, con isolamento

domiciliare. I contatti del caso positivo, anche solo con

antigenico, debitamente avvisati - aggiunge - devono adottare

misure di quarantena fiduciaria, anche prima che la stessa sia

disposta ufficialmente dalla Asl, evitando di ricorrere

immediatamente al test antigenico, soprattutto se asintomatici,

prima di 5/6 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il

positivo". Coloro per i quali dal 31 dicembre non è più

obbligatoria la quarantena in caso di contatti con positivi,

cioè chi ha ricevuto la terza dose o la seconda da meno di 120

giorni, oltre ad indossare mascherine Ffp2 per dieci giorni

devono comunaqe evitare "rapporti con soggetti fragili o

occasioni conviviali". Si raccomanda, infine, di "evitare di

sovraccaricare le linee telefoniche e le caselle email dei

Siesp".

Nello scusarsi per "per le eccessive attese indipendenti

dalle nostre volontà", il referente per le emergenze invita i

cittadini "alla massima collaborazione e pazienza; eventuali

criticità - conclude - devono essere inviate agli uffici Urp che

provvederanno a girare le segnalazioni ai Siesp".