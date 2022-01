DA OGGI LE MASCHERINE FFP2 COSTERANNO AL MASSIMO 75 CENTESIMI NELLE FARMACIE. LO HA DECISO IL GOVERNO

Le mascherine Ffp2 non potranno costare, in farmacia, se non al massimo 75 centesimi, Da oggi. Il prezzo è dunque calmierato. Chi le venderà ad un costo superiore ci si potrà rifiutare di pagare la mascherina e chiamare le forze dell'ordine per contestare il prezzo. Ci son,, infatti, farmacie che fino a ieri chiedevano anche un euro al pezzo. Non si potrà più fare. Ogni dispositivo infatti, ora non potrà costare più di 0,75 euro. A stabilirlo l'intesa raggiunta ieri - sarà però formalizzata nei prossimi giorni - tra il Commissario per l'Emergenza Francesco Paolo Figliuolo e le diverse associazioni delle farmacie (FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite).

L'idea è appunto quella di rendere le Ffp2, assieme ai vaccini e alle consuete regole di comportamento, il cardine su cui puntare per garantire l'agognata normalità al Paese in questa fase di recrudescenza pandemica. L'obiettivo? Limitare al massimo l'ondata di assenze sul posto di lavoro dovute a contagi e contatti che rischia di mettere in ginocchio attività e servizi.