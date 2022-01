ARRIVA LA PILLOLA MERCK PER FRENARE I PRIMI SINTOMI DA COVID

Arriva la nuova pillola anti-Covid come arma per ridurre il numero dei ricoveri in ospedale. La pillola antivirale "molnupiravir", prodotta dall'azienda farmaceutica Merck, sarà infatti somministrata ai soggetti più a rischio di conseguenze gravi entro cinque giorni dall'insorgenza dei primi sintomi. Si confida quindi anche nella pillola per frenare la possibile impennata delle ospedalizzazioni che potrebbe seguire quella dei contagi. A quanto pare arriverà, prima in Abruzzo, alla Asl di Teramo e conoscendo l'efficacia comunicativa dell'azienda ospedaliera, c'è da starne certi che se questa notizia sarà confermata, ci sarà pure una bella conferenza stampa di presentazione.