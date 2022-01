SCREENING DI MASSA SUGLI STUDENTI ABRUZZESI CON 150 MILA TESTING ANTIGENICI RAPIDI

Tutti gli studenti abruzzesi saranno sottoposti a screening dal 7 al 9 gennaio nelle strutture delle quattro Asl abruzzesi: per Teramo a disposizione ci sarà l'hub al Parco della Scienza e quello dell'ospedale Mazzini. Ottantamila i testing antigenici già a disposizione e altre 70 mila sono stati richiesti per coprire tutte le esigenze della popolazione scolastica. E' quanto deciso a conclusione della riunione che si è tenuta oggi tra Regione (Pietro Quaresimale), i sindaci abruzzesi e la Protezione Civile, un'altra riunione si terrà nelle prossime 24 ore. Nei piccoli comuni ci si servirà dell'Esercito. Confermato per ora il rientro in classe, in Abruzzo, per lunedì 10 gennaio salvo controindicazioni possibili all'esito degli screening. L'organizzazione viene demandata ai Sindaci e alle Asl.