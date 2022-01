IL CASO / «ASSURDO, STO ASPETTANDO DA 5 GIORNI IL RISULTATO DEL MOLECOLARE...»

Buongiorno certastampa, avrei una news da sottoporvi... V racconto la mia/nostra storia. 25 e 26 dicembre ci siamo riuniti in famiglia (solo stretti familiari, 7 persone in totale) tutti in perfetta forma e senza alcun sintomo. Il 27 mattina mia sorella ha un po' di raffreddore e decide di fare un tampone in farmacia che le da esito positivo. Comunica a tutti noi quanto accaduto e, di conseguenza, ci mettiamo in isolamento cautelativo informando i nostri rispettivi medici curanti che aprono simultaneamente una richiesta per molecolare. Nessuno in ASL però ci chiama ed è per questa ragione che il 30 mattina, in famiglia (la mia è composta da quattro persone io, mia moglie, le mie due figlie di 17 e 7 anni) andiamo a Casalena per il tampone senza prenotazione, ma da call center mi avevano detto che si poteva fare e che lo facevano tutti dato che il sistema è saltato. Ecco la notizia assurda.... Dei 4 tamponati il 30 mattina, mia figlia di 7 anni riceve risposta il 31 e mia moglie il 1 gennaio. Io e l'altra mia figlia? Ad oggi nulla di nulla.... Ho interpellato più volte il numero Covid preposto alle informazioni e dopo le canoniche attese di 30 minuti. la risposta era sempre la stessa... "Non sappiamo!"

Per la cronaca ad inizio dicembre avevo prenotato il "booster" per me e mia moglie da fare domenica 2 ma abbiamo dovuto annullare. Ho di fatto interpellato la segreteria di Nicoletta Veri' che mi ha risposto e ci ha dato una spiegazione, a mio giudizio, senza logica parlando di priorità inserite dai medici in base a sintomi evidenziati in richiesta. Secondo voi è una situazione sopportabile?

Il mio Isolamento deve durare fino a quando?

Ho prenotato nuovamente un appuntamento per booster il giorno 6.

Ce la farò stavolta?

Lettera firmata