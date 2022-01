VIDEO / E' ALLARME CONTAGI, LA ASL RIAPRE IL REPARTO COVID DI ATRI ED E' QUASI SATURO IL MAZZINI, 1500 MOLECOLARI AL GIORNO, SALTA IL SISTEMA

La Asl alza l’attenzione sui contagi in aumento: l’ospice si sta saturando, sono stati occupati i 10 posti letto ed oggi verrà riaperto il reparto covid di Atri. Sta andando in crisi il tracciamento ed ogni giorno la media dei tamponi molecolari che vengono svolti in tutta la provincia di Teramo si attesta intorno ai 1500 al giorno. Occorre avere pazienza per poter ritirare il certificato. E’ questo l’invito del direttore generale Di Giosia oltre a quello di continuare a vaccinarsi.

