VIDEO / IL SINDACO FA VISITA AI PRIMI DUE NATI DELL'ANNO: NATAN E ILENIA

Il sindaco Gianguido D'Alberto e l'assessore Ilaria De Sanctis, questa mattina si sono recati all'ospedale Mazzini per portare il saluto della città ai primi nati del 2022.

La delegazione è stata comunque accolta dalla direttrice del Dipartimento Materno-Infantile, dott.ss Anna Marcozzi, dal Direttore del reparto di Pediatria e Neonatologia, Dott. Antonio Sisto e dalla coordinatrice del reparto Ostetricia e Ginecologia, Antonella Ippoliti, gli amministratori teramani hanno consegnato nelle mani della dott.ssa Marcozzi un piccolo dono augurale per i primi due bimbi nati entrambi il 2 Gennaio: alla mamma Ilenia per il piccolo Antonino e a Sasha, per Natan. La stessa dott. ssa Marcozzi ha poi consegnato alle mamme i doni del primo cittadino.