DA LUNEDI, L'ABRUZZO DOVREBBE ENTRARE IN ZONA GIALLA, OGGI LO DECIDERA' LA CABINA DI REGIA

L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, causa Covid, è al 13,3% (a fronte di una soglia da zona gialla del 10%) e in area medica sale al 18,7% (soglia del 15%). Dati che insieme al parametro che riguarda l'incidenza settimanale, che arriva a 2.109 casi per centomila abitanti (soglia fissata a 50), proiettano l'Abruzzo in zona gialla già da lunedì prossimo. Per l'ufficialità bisognerà comunque attendere la cabina di regia che si riunirà oggi.

Tuttavia, come ricorda il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, su dieci pazienti ricoverati sul territorio otto sono no vax. «Il dato reale è che tra Natale e Capodanno avevamo una media di 5-600 positivi al giorno che è schizzata rapidamente prima a tremila e poi a cinquemila nel giro di pochi giorni e in 10-15 giorni abbiamo più che raddoppiato i posti letto occupati. In terapia intensiva, poi, il 78% delle persone ricoverate in questa area non sono vaccinate - sottolinea Marsilio - In Abruzzo abbiamo circa il 10% della popolazione non vaccinata che occupa quasi l'80% dei posti in terapia intensiva». Per quanto riguarda il vaccino, Marsilio ricorda che si tratta di «uno strumento formidabile per contenere il peso di questa malattia e le conseguenze anche sociali di questa malattia».

Resta infine il problema del tracciamento dei positivi, ormai saltato.