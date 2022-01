TAMPONI, UN SITO SVELERA' I RISULTATI, DAL 12 GENNAIO SARA' ATTIVATO

Un nuovo servizio online per agevolare il tracciamento dei positivi al Covid e conoscere comodamente da casa l'esito del proprio tampone. Da mercoledì 12, il risultato dei test, rapidi o molecolari, sarà disponibile anche sul sito della Regione Abruzzo. Una svolta importante per tutti quelli che in questi giorni avevano lamentato disservizi proprio su questo fronte, e magari erano ancora in attesa di conoscere il risultato del proprio test fatto già da qualche giorno. Digitalizzando la procedura sarà possibile diminuire anche il carico di lavoro sulle farmacie e sulle Asl.

La Regione attiverà una nuova piattaforma (chiamata "Mia") che consentirà ai cittadini di visualizzare il risultato dei propri tamponi, fatti dalle Asl del territorio, ma anche nei laboratori, nelle farmacie e in altre strutture private, comodamente online e da casa. Basterà collegarsi con un telefono o da un computer al sito https://mia.regione.abruzzo.it, ed entrare nell'area riservata "Mia Salute", dove si troverà il referto del test.

Per accedere al sito, però, è necessario avere lo Spid. «Il portale», spiega l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, «consentirà di conoscere direttamente l'esito del test effettuato, senza attendere che sia l'operatore della Asl o il proprio medico di fiducia a fornire l'informazione». Il sistema, inoltre, racchiuderà tutti gli esiti dei tamponi fatti nel tempo.