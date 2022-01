IL COVID UCCIDE LINO FILIPPONI EX DIRIGENTE DEL TERAMO CALCIO, ERA RICOVERATO AL MAZZINI

Ha perso la vita nel reparto di pneumologia del Mazzini, per Covid, Lino Filipponi, 93 anni, immunizzato, ex imprenditore e costruttore teramano negli anni 60 e 70. Dirigente del Teramo calcio negli anni 70 ai tempi di Carmine Pedicone presidente, quando la squadra militava in C1, sfiorando la promozione in B. Ha gestito gli anni d'oro del calcio teramano. Lino Filipponi lo conoscevano e stimavano tutti in città anche per il lavoro che aveva fatto, è stato per 40anni capo ufficio tecnico della Provincia. Si è occupato della costruzione e manutenzione delle strade della Val Vibrata. Ebbe anche cariche politiche nell'amministrazione comunale di Teramo come consigliere del Psi.

Spaventa ora la crescente curva dei positivi e l'incremento dei ricoveri: 18 nel reparto di malattie infettive, 25 in pneumologia e 2 in rianimazione al Mazzini di Teramo. A questi vanno aggiunti 27 pazienti nella Rsa di Bivio Bellocchio a Giulianova e 4 al San Liberatore di Atri. I paesi più colpiti da SarsCoV2 sono: Teramo con 253 casi, Roseto 146, Giulianova 127, Silvi 93, Pineto 90, Sant'Egidio alla Vibrata 59, Martinsicuro 56 e Alba Adriatica 49. A Roseto, i positivi hanno superato quota 1.100.