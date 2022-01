COVID/ AUMENTANO LE PRIME DOSI IN ABRUZZO

In vista dell'ulteriore estensione

del Green pass rafforzato, obbligatorio da oggi sui mezzi di

trasporto pubblico, nei bar e nei ristoranti anche all'aperto,

nelle piscine e nelle palestre, aumenta in Abruzzo la

somministrazione di prime dosi: 7.946, stando ai dati presenti

sul sito del Governo, quelle somministrate nell'ultima

settimana, cioè il 33% in più rispetto ai sette giorni

precedenti.

Prosegue rapidamente anche la campagna relativa alle dosi

booster, che sfiorano quota 500mila: sono 497.630 quelle

complessivamente somministrate, 65.921 delle quali negli ultimi

sette giorni, dato in aumento rispetto alla settimana

precedente.

E' ancora presto, invece, per vedere gli effetti dell'obbligo

vaccinale per gli over 50, in vigore da ieri: in Abruzzo sono

circa 80mila i cittadini con più di 50 anni che non hanno

ricevuto neppure una dose di vaccino. Il dato reale, in ogni

caso, dovrebbe essere più basso in quanto il totale comprende

anche guariti, soggetti esenti e persone formalmente residenti

in Abruzzo, ma domiciliate altrove. La platea di over 50 è

composta da 634.838 persone: l'87,5% ha completato il ciclo

vaccinale.