LUNEDI L'ABRUZZO RISCHIA DI PASSARE IN FASCIA ARANCIONE: OMICRON HA INFETTATO 41.217 ABRUZZESI

L' Abruzzo è vicinissima alla zona arancione. C'è stata un'impennata spinta dalla variante Omicron che dall'inizio dell'anno ha infettato ben 41.217 abruzzesi: in undici giorni si è registrato quasi un terzo di tutti i positivi della pandemia. I giovani sono i più colpiti mentre Pescara è il capoluogo abruzzese con più contagiati. Sono invece 170 in più dal primo gennaio, gli ospedalizzati che sono quasi raddoppiati.

L'enorme numero di contagi degli ultimi giorni ha portato l'incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti a schizzare a quota 2.251. L'Abruzzo è ancora in zona gialla grazie agli altri due indicatori - quelli sulla pressione ospedaliera - che però vedono assottigliarsi il margine di sicurezza. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è infatti passato ieri dal 24 al 25%: la soglia da zona arancione è fissata al 30%, all'Abruzzo mancano solo 59 ricoveri nei reparti Covid per raggiungerla.