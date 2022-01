OMICRON / L'ABRUZZO TRA LE REGIONI PIU' COLPITE, TERAMO 14ESIMA IN ITALIA... CHIETI PRIMA

Le quattro province abruzzesi sono tra le 32 in Italian nelle quali la variante omicron colpisce di più. E Chieti addirittura, è la prima in assoluto; seguono Pescara al 4° posto, L'Aquila al 12° e Teramo al 14. In Abruzzo infatti, i casi di Covid-19 sono aumentati in modo esponenziale, unitamente ai valori più bassi dei tempi di raddoppio (espressi in giorni) degli incrementi stessi. Lo ha stabilitola task force del Cnr, prendendo in esame “le curve dell'incidenza di positivi nelle 107 province italiane nel periodo di tre settimane che termina il 2 gennaio 2022