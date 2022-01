VIDEO / PAOLUCCI SCEGLIE LA ASL DI TERAMO PER VACCINARE I FIGLI. A CHIETI NON SI PUO' PRENOTARE

Ha scelto la Asl di Teramo per vaccinare, con la prima dose, i suoi due figli minorenni, il capogruppo del Pd in Regione Abruzzo Silvio Paolucci. Lo ha fatto perché in provincia di Chieti il vaccino, nella fascia di età 5-11 anni non è prenotabile provocando così gravi disagi all’utenza.

Paolucci per questo motivo si è recato a Teramo, a Casalena.

