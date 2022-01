GIULIANOVA/ PAOLO CALAFIORE E' IL NUOVO DIRETTORE SANITARIO

Il dottor Paolo Calafiore è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale di Giulianova. Sostituisce il dottor Giuseppe Rosati andato in pensione. Calafiore, 67 anni, da cinque anni è il responsabile dell'Unità operativa (Uosd) di Allergologia del nosocomio giuliese, che è stata di recente potenziata ed inaugurata con una serie di apparecchiature all'avanguardia nel settore. Il neo direttore sanitario, in questi ultimi tempi si è fatto apprezzare per l'ottimo servizio svolto, assieme al personale medico ed infermieristico e ai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile, nell'organizzazione delle operazioni di vaccinazioni nel centro I pioppi nel quartiere Annunziata.