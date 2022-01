ABRUZZO AD UN PASSO DALLA ZONA ARANCIONE

Peggiora l'occupazione dei posti letto in area medica che arriva al 30,1%, superando la soglia per l'ingresso in zona arancione (30%), ma per la terapia intensiva il dato scende a 19,3% (soglia limite 20%). Si registra poi una leggera flessione dei contagi, ma potrebbe non trattarsi di un calo reale della curva, poiché sul dato pesa l'effetto weekend: nelle ultime ore sono stati eseguiti 15.607 tamponi, tra antigenici e molecolari, oltre 17 mila in meno rispetto ai due giorni precedenti. L'incidenza settimanale per centomila abitanti scende a 1.958 (soglia limite 150) e la variazione settimanale è del -14,11%. Cresce però il bilancio dei decessi (2.705), solo ieri si sono registrate sei nuove vittime, di età compresa tra 64 e 91 anni: 2 nell'Aquilano, 2 nel Chietino, 1 nel Teramano e 1 residente fuori regione.

Tredicimila studenti positivi al virus dall'inizio del nuovo anno. Sono quasi l'8% del totale dei 169mila ragazzi residenti in Abruzzo. Si tratta di 8.224 adolescenti dai 12 ai 19 anni e 4.699 bimbi dai 5 agli 11 anni di età. Un dato choc, che dà la misura di tutte le difficoltà che si incontrano nelle scuole abruzzesi nel tentare di garantire la sicurezza e il mantenimento della didattica in presenza. Secondo la Cgil, infatti, due terzi delle scuole presenti in Abruzzo sono interessate da diversi casi di positività e nove su dieci sono in difficoltà a causa delle assenze tra il personale.