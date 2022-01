COVID, QUARTA DOSE NON PER TUTTI... SOLO AI FRAGILI

Sì alla quarta dose del vaccino contro il virus Sars Cov-2, ma solo per i più fragili. Mentre la campagna della terza somministrazione va avanti, questa potrebbe essere la strada dell'Europa sul nuovo richiamo al centro delle prossime iniziative di prevenzione. Ad oggi l'Ema, l'Autorità europea dei medicinali, frena sulla quarta per tutti: «Attualmente - dice il capo della strategia vaccinale, Marco Cavaleri - non ci sono prove» della sua necessità. Si discute invece sui più fragili, dove si apre un sentiero già in parte indicato dalle ricerche in corso: potrebbe essere autorizzata sulle persone che hanno un sistema immunitario «gravemente indebolito». In questo caso, spiega Cavaleri, «sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche» la prendessero in considerazione.