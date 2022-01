VACCINAZIONE COVID/ ALL'HUB DEL PARCO DELLA SCIENZA SI PRESENTANO SOLO 20 DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA

Come era ipotizzabile è stato un flop le vaccinazioni aperte ieri pomeriggio per le donne incinte e in allettamento. Nell'hub di Teramo si sono presentate in venti, altre venti sono prenotate per il bis (che non si sa sarà confermato a questo punto) in programma domani mattina all'ospedale Mazzini. Tante donne oggi in gravidanza si erano già vaccinate, quindi era giusto aspettarsi questa minima risposta. Sul fronte della campagna vaccinale si registra un ribasso: dopo i grandi assalti agli hub visti nelle settimane scorse la popolazione teramana risponde meno anche dove si pratica la vaccinazione libera, cioè senza prenotazione: molti slot restano vuoti.