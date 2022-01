COVID/ MILLE CLASSI SONO IN QUARANTENA IN ABRUZZO (213 NEL TERAMANO): E' CAOS GESTIONE

Sono quasi mille, in costante e

rapido aumento, le classi scolastiche attualmente in quarantena

in Abruzzo a causa della positività al Covid-19 di alunni,

docenti o personale. Con questi numeri, la situazione si fa

sempre più difficile dal punto di vista della gestione e del

tracciamento e le Asl sono al lavoro per eseguire migliaia di

tamponi. Dal primo gennaio ad oggi, d'altronde, tra gli under 19

sono stati accertati 17.948 nuovi casi, di cui 1.085 nelle

ultime 24 ore. In altre parole, secondo le stime, l'8,4% dei

bambini e ragazzi abruzzesi al di sotto dei 19 anni ha contratto

il Covid-19 nelle ultime tre settimane.

In particolare, la situazione più delicata sembra essere

quella registrata a Pescara e provincia: sono oltre 400, tra

scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, le classi in

quarantena. Solo due giorni fa erano meno della metà. La Asl,

tra mille difficoltà, sta organizzando l'attività diagnostica:

migliaia i tamponi che dovranno essere eseguiti sugli studenti.

Seguono la provincia dell'Aquila, con oltre 200 classi in

quarantena, e quella di Teramo, con 213 classi(13 nido, 78

scuola dell'infanzia, 85 primaria e 37 secondaria). Poi c'è la

provincia di Chieti, con 90 classi. A Chieti Città il sindaco,

al termine di un vertice in Prefettura con la Asl e l'ufficio

scolastico provinciale, ha firmato un'ordinanza per la

sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole di ogni

ordine e grado per domani e lunedì per "far respirare il sistema

e riallineare i tracciamenti".