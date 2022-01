COVID, I CONTAGI INIZIANO A DIMINUIRE, DA DOMANI, PERO', SIAMO IN ZONA ARANCIONE

La curva dei contagi Covid si conferma in discesa per l'Abruzzo, ma la media quotidiana dei positivi, ormai assestata tra i tremilacinquecento e i quattromila casi, resta molto alta. Tornano ad aumentare però i ricoveri, che questa settimana hanno rappresentato l'ago della bilancia per il passaggio in zona arancione, che avverrà ufficialmente da domani. In base agli ultimi dati, il tasso di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva sale al 19,9% e per l'area non critica arriva al 30,4% (a fronte di soglie limite per la zona arancione rispettivamente del 20% e del 30%).

Al 21 gennaio sono 199.231 gli abruzzesi ancora non vaccinati: 141.588 over 12 e 57.643 bambini tra i 5 e gli 11 anni. Quest'ultima fascia di età, stando ai dati forniti dalla Struttura commissariale, è quella con la percentuale più alta di non vaccinati (75,42%), ma per i più piccoli la campagna vaccinale in Italia è partita solo il 16 dicembre, 4.112 bambini hanno concluso il ciclo di vaccinazione primaria e 14.676 sono in attesa della seconda dose. A livello provinciale è il Teramano il più colpito con 982 nuovi positivi.