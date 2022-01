VIDEO / NUOVO OSPEDALE, PAOLUCCI: «SOLDI FERMI, LA REGIONE LENTA E' ANCORA LATITANTE»

I fondi stanziati dal governo regionale precedente per l’ospedale nuovo sono ancora fermi al palo perché manca ancora una rete ospedaliera. Lo sostiene l’ex assessore regionale alla sanità e oggi capogruppo del Pd in consiglio regionale, Silvio Paolucci, oggi a Teramo per un tour che comprendeva anche un incontro con il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia. “Non esiste ancora un documento di programmazione - dice Paolucci - per questa giunta ‘straniera’ continua a latitare.

