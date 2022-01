VIDEO / NUOVO OSPEDALE, PEPE E MARIANI: «LA STRADA DEL PROJECT E' INEVITABILE»

Anche i consiglieri regionali Sandro Mariani e Dino Pepe hanno partecipato all'incontro alla Asl di Teramo per i fondi del nuovo ospedale. Entrambi accusano il Governo regionale di non adottare scelte su come coprire il resto dei fondi necessari per la realizzazione del nuovo ospedale e sotto questo aspetto ritengono indispensabile il ricorso al project financing con il privato.

ASCOLTA MARIANI E PEPE SU R115