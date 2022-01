VIDEO / LA PROTESTA DEL NURSIND: «CI HANNO CHIAMATI EROI...NON POSSIAMO ESSERE DIMENTICATI»

“Basta chiamarci eroi, dalle parole bisogna passare ai fatti. Non possiamo essere considerati dei professionisti solo sulla carta. Riteniamo che anche a noi spettino dei riconoscimenti”. Con queste motivazioni infermieri e operatori sanitari abruzzesi aderenti al Nursind sono scesi in piazza oggi a Pescara, sotto all’assessorato alla sanità, per chiedere indennità e rinnovi contrattuali, mentre continuano ad essere in prima linea contro il Covid. C'erano anche i rappresentanti teramani guidati dal segretario provinciale Giuseppe De Zolt.

ASCOLTA LE TESTIMONIANZE SU R115