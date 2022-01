VIDEO / PAOLUCCI: «LA VERI' PUO' PARLARE DI NUOVI OSPEDALI SOLO GRAZIE A NOI»

È una replica al veleno, quella del capogruppo del Pd in Regione, Silvio Paolucci, all’assessore alla Sanità Nicoletta Veriì, che l’aveva accusato di non aver fatto nulla, quando era al governo della regione con D’alfonso, per far nascere nuovi ospedali. “Non abbiamo fatto nulla perché il Centrodestra che ci aveva preceduto non aveva lasciato un euro per i nuovi ospedali, mentre la Verì oggi puó far partire i progetti perché noi abbiamo lasciato 140 milioni di euro”

ASCOLTA PAOLUCCI QUI