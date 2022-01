L'ABRUZZO NON E' IN GRADO DI FORNIRE PIU' I DATI DEI FOCOLAI: E' AD ALTO RISCHIO COVID

La situazione pandemica resta stabile in Abruzzo, regione che dopo aver raggiunto il picco nelle scorse settimane si conferma nella fase di plateau. Restano stabili i ricoveri: il tasso di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva è pari al 20,4% e in area medica è del 31,4%. Si registrano però altri cinque decessi nelle ultime ore: un uomo di 74 anni di Chieti, un 77enne dell'Aquila, un 80enne di Collarmele e una 96enne di Pescara, mentre una vittima è residente fuori regione. Proprio a causa della situazione epidemiologica, secondo quanto riportato nell'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, la Regione Abruzzo «non è in grado di fornire i dati relativi ai focolai regionali» e per questo è stata classificata ad alto rischio Covid.

La variante Omicron ha innescato una nuova fase della pandemia, caratterizzata da un aumento esponenziale dei positivi e adesso, con l'arrivo della sottovariante 2, torna a crescere la preoccupazione.