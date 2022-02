COVID/ INIZIA LA DISCESA DEI CONTAGI IN ABRUZZO, UNO STUDENTE SU CINQUE E' IN QUARANTENA

La pandemia sembra essere arrivata a un bivio: la prima settimana di febbraio sarà fondamentale. Quello di ieri, dunque, potrebbe essere considerato il primo bollettino regionale da cui partire per valutare se la discesa dei contagi sia iniziata davvero o se si tratti di una falsa partenza. Sul fronte dei vaccini resiste lo zoccolo duro dei no vax over 50: al 31 gennaio sono 65.013 gli abruzzesi in questa fascia che ancora non hanno ricevuto alcuna dose. Nelle ultime ore i nuovi positivi sono tornati a sfiorare quota quattromila.

Il numero dei pazienti in terapia intensiva torna sotto la soglia da zona arancione. Lo dice il bollettino di ieri della Regione, che segnala però altre tre vittime del virus.

Uno studente su cinque è in quarantena e quindi in didattica a distanza. Mentre una classe su tre ha almeno una parte degli alunni a casa. È, questa, la fotografia sulla situazione delle scuole abruzzesi, che si mostrano più in difficoltà della media nazionale. A dirlo è l'ultimo rilevamento effettuato dal ministero dell'Istruzione nella settimana dal 17 al 22 gennaio, diffuso con un report nei giorni scorsi.Ora ci si aspetta una discesa dei numeri.