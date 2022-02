FINITA L'ERA DEL COVID, SI TORNA ALLA NORMALITA', IL GREEN PASS NON AVRA' SCADENZA: IL 31 MARZO FINIRA' LO STATO DI EMEGENZA, NIENTE PIU' DAD

Il Green pass di chi ha ricevuto la terza dose (o due iniezioni più il superamento dell'infezione) sarà senza scadenza. Se una Regione finisce in fascia rossa, non si chiude tutto come era previsto fino a ieri, ma le limitazioni riguarderanno una piccola minoranza di cittadini: i non vaccinati. E soprattutto: «Nelle prossime settimane sarà fissato un calendario per l'eliminazione di tutte le restrizioni».

In questo modo Mario Draghi, ha cominciato il percorso per il ritorno alla normalità, a due anni dall'inizio della drammatica era del Covid. Lo stato di emergenza - proclamato il 31 gennaio 2020 - non sarà prorogato e il 31 marzo finirà. I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Confermata la rapida discesa della curva: 118.994 sono state le infezioni.

Per chi ha la terza dose (ma lo stesso vale anche per chi ne ha ricevute due e ha superato l'infezione) viene eliminata la data di scadenza, che resta fissata a sei mesi per tutti gli altri (quelli che sono fermi alla doppia iniezione o al monodose Johnson&Johnson).

Già a inizio estate le attività in cui c'è obbligo di Green pass saranno drasticamente tagliate, mentre in autunno una nuova vaccinazione sarà riservata solo alle categorie più a rischio, come anziani e fragili.

Lezioni sempre in presenza per i vaccinati. Ridotto da dieci a cinque giorni il ricorso alla Didattica a distanza per gli altri. E per i bambini più piccoli, nelle scuole per l'infanzia, non ci sarà più il ritorno a casa se c'è un positivo, ma solo dai cinque casi in su. Taglio dei tamponi e via libera anche ai test antigenici fai da te.