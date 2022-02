FOTO - VIDEO / DI GIOSIA: «ECCO COME SARA' IL NUOVO OSPEDALE»

Fare esperienza della storia, quando negli anni ’80 nacque l’Ospedale Mazzini: accadde perché quello di viale Crucioli non era più adeguato. Ecco perché oggi Teramo ha bisogno di un nuovo ospedale, come organizzazione e come struttura, perché il Mazzini non è più adeguato alla sanità dei prossimi 50 anni, su cui la sanità teramana sta ragionando.