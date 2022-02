VIDEO / I SINDACATI CHIEDONO UN CONFRONTO PUBBLICO CON LA ASL SU RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SANITARIA, LISTE DI ATTESA E NUOVO OSPEDALE

Un confronto pubblico. Lo chiedono i sindacati sulla riorganizzazione della rete sanitaria, liste di attesa (la nostra provincia è al 100esimo posto in Italia su 107 totali) e sul nuovo ospedale. Lo chiedono dopo il comitato ristretto dei sindaci organizzato di recente e che ha anche visto l'annuncio che il nuovo ospedale di Piano D'Accio nascerà tra 7 anni, ma mancano ancora i soldi ed il comitato per il Mazzini ha presentato un ricorso al Tar per bloccare la location già decisa dalla Asl. Insomma c'è tanto ancora da fare e da chiarire.



ASCOLTA I SINDACATI SU R115