COVID, IL 21 FEBBRAIO ARRIVA IN ABRUZZO IL "NOVAVAX", CONVINCERA' ANCHE GLI SCETTICI A VACCINARSI?

«Il vaccino Novavax è un'arma importante. Darà una grossa mano a convincere anche i più scettici perché il suo meccanismo di azione è totalmente diverso rispetto ai sieri Pfizer e Moderna che abbiamo utilizzato finora». Lo dice Maurizio Brucchi, referente regionale per la campagna di vaccinazione anti Covid. Il 21 febbraio i primi carichi del nuovo vaccino verranno distribuiti in tutta Europa e, successivamente, anche in Abruzzo sarà possibile vaccinarsi con il nuovo siero. La speranza è che Novavax possa ridare lo sprint a una campagna vaccinale che ha visto crollare i suoi numeri nelle ultime settimane. Nell'intera giornata di mercoledì, l'Abruzzo è riuscito a somministrare solo 592 prime dosi: negli ultimi 7 giorni, sono state complessivamente appena 3.752.