L'ABRUZZO RESTA ARANCIONE MA MIGLIORANO TUTTI I DATI TRA RICOVERI E DECESSI

Con la variante Omicron del Covid che ha ormai soppiantato completamente la Delta, scende più rapidamente la curva dei contagi in Abruzzo, che resta però in zona arancione anche per la prossima settimana, nonostante il parametro della terapia intensiva sia sotto la soglia limite del 20% (15,6%). Nel monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, la classificazione di rischio viene giudicata non valutabile per l'Abruzzo e quindi è stata equiparata a rischio alto, a causa del ritardo di notifica nel flusso, e dunque nelle attività di monitoraggio e nella comunicazione dei dati, così come segnalato nel report. Lo stesso presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, ieri durante la presentazione in diretta dei dati del monitoraggio regionale ha precisato che tra le regioni a rischio alto ce ne sono tre, tra cui l'Abruzzo, che «lo devono alla difficoltà ad allineare il caricamento dei dati in relazione anche alla numerosità dei nuovi casi che si verificano».