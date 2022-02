LA FONDAZIONE (CON L’AIL) DONA 4 TV AL REPARTO DI EMATOLOGIA

E’ partito lo scorso gennaio il progetto a sostegno del reparto di ematologia del “ Mazzini” di Teramo. Nella prima fase acquistati 4 schermi per alleviare il disagio dei pazienti grazie all’importante contributo della Fondazione Tercas.

Con il contributo della Fondazione Tercasper l’acquisto di 4 tv-color che sono stati già installati nel reparto di ematologia del “Mazzini” è partito lo scorso gennaio il progetto “HaematologiaTeramum” portato avanti dall’Ail “G. Petrini” di Teramo.

HaematologiaTeramum, attraverso l’impegno del direttivo e dei volontari Ail Teramo, si pone gli obiettivi di sostenere la ricerca scientifica per la cura delle patologie ematologiche, l’ospedale cittadino, i pazienti ematologici e le proprie famiglie. In questa missione ci sostengono, con un aiuto concreto, cittadini, imprese ed enti pubblici con i quali condividiamo l’impegno per raggiungere tali finalità.

Il contributo della Fondazione Tercas che è sempre attenta e attiva nel sostenere i progetti con finalità sociali è stato necessario per dare avvio al primo step del nostro progetto che consiste proprio nel fornire, attraverso le tv, maggior comfort ai pazienti del reparto sottoposti alle terapie onco – ematologiche. Un ambiente confortevole è un fattore di primaria importanza nei servizi e nelle cure e per questo intendiamo collaborare nella riqualificazione del reparto con un’azione volta ad alleviare la permanenza in ospedale.

Il secondo step prevede il miglioramento della gestione degli accessi alle prestazioni sanitarie grazie all’installazione di un sistema informatizzato e il terzo step prevede l’implementazione di una piattaforma di telemedicina che consente di erogare i servizi sanitari da remoto in modo veloce e semplice senza che il paziente debba recarsi nella struttura sanitaria. I successivi due step saranno resipossibili grazie al contributo della Fondazione Romagna solidale e con i fondi raccolti nella campagna delle uova Ail.

“ Ail Teramo di concerto con la direzione sanitaria della Asl è fortemente impegnata nel sostegno e nel rilancio del reparto di ematologia del nostro ospedale” ha dichiarato il presidente onorario Ail Teramo Claudio Boffa“Il progetto HaematologiaTeramum che è partito grazie all’importante contributo della Fondazione Tercas che ringraziamo di cuore per l’attenzione che ci dimostra sempre si pone l’obiettivo di migliorare l’accesso alle terapie, sia in presenza che da remoto attraverso un’innovativa piattaforma di telemedicina”.

“A ispirare l’operato della Fondazione Tercas sono sempre l’attenzione e la cura per ogni persona, soprattuttoin una situazione di fragilità” ha aggiunto la presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante“La collaborazione fattiva con le associazioni attive sul territorio costituisce un prezioso fattore di amplificazione per i nostri interventi”.

AIL Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma- Sezione di Teramo Corso Cerulli, 35 – 64100 Teramo Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.