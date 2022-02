VIDEO / NOVAVAX: AVVIO IN SORDINA AL PARCO DELLA SCIENZA, DA DOMANI QUARTA DOSE PER I FRAGILI

Avvio in sordina questa mattina a Teramo per la somministrazione delle dosi del nuovo vaccino Novavax. Sono state una decina le richieste di quello che viene definito come l’antidoto in grado di convincere i no-vax. Nell'hub vaccinale al Parco della Scienza si continua con le somministrazioni almeno fino alla fine dello stato di emergenza, il 31 marzo.

