NOVAVAX E' UN FLOP, SOLO 133 DOSI SOMMINISTRATE IN DUE GIORNI

Il nuovo vaccino proteico anti-Covid delude. A due giorni dall'avvio della campagna vaccinale con il nuovo farmaco, nonostante non fosse necessaria la prenotazione, il Novavax non è riuscito a convincere gli ostinati indecisi tra i No vax, che sono: oltre 121 mila over 18 in Abruzzo secondo i dati riportati dalla struttura commissariale, che però non tiene conto dei cittadini che hanno l'esenzione e di chi è guarito negli ultimi mesi dal Covid e risulta protetto. Delle 21.900 dosi arrivate alle Asl abruzzesi, infatti, sono solo 133 quelle somministrate nelle prime due giornate. Nel dettaglio lunedì sono state inoculate 51 dosi di Novavax in tutta la regione e ieri 82.