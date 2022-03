LA ASL AVVIA UN NUOVO CORSO PER FORMARE OSS

Nuovo avviso pubblico per l’ammissione al corso annuale per il conseguimento dell’attestato di qualifica di “operatore socio sanitario”. Il corso, per 21 posti, seguirà a quello che inizierà a giorni, relativo a un bando per 90 posti per cui sono pervenute alla Asl 69 domande. Per i 21 posti rimanenti, dunque, la Asl ha pubblicato un nuovo avviso, che scade il 28 marzo.

Per essere ammessi è necessario il diploma di scuola dell’obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età, oltre al versamento di 20 euro come contributo spese non rimborsabili. Qualora il numero di domande di ammissione sia superiore a quello dei posti disponibili, sarà formulata una graduatoria in base a titoli di studio e di servizio.

La quota di iscrizione al corso è di 500 euro e ha la durata di mille ore. Il programma di studio si articola in due moduli didattici: uno base, teorico, di 200 ore e uno professionalizzante (250 ore di teoria, 100 di esercitazioni/stage, 450 di tirocinio). La frequenza è obbligatoria, le assenze non possono essere più del 10% del monte ore per ogni singola fase.

L’avviso, pubblicato sul Burat speciale del 25 febbraio 2022, è anche pubblicato sul sito aziendale www.aslteramo.it nella sezione “In primo piano”.