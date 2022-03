PRIMO ESPIANTO DEL 2022 AL MAZZINI, 60ENNE TERAMANO DONA FEGATO E RENI

Alle prime ore dell’alba, al Mazzini, il primo prelievo multiorgano del 2022. Un gesto d’amore e di generosità che permetterà una nuova vita nei riceventi.

Il donatore e’ un 60enne della provincia di Teramo con devastante emorragia cerebrale, un uomo generoso, già donatore di sangue, per questo la sua famiglia non ha avuto dubbi sulle volontà donative dopo la sua morte. Il fegato sarà trapiantato in un ospedale romano ed i reni all’Aquila. Il percorso donativo ha rappresentato un lavoro straordinario impegnando tutti gli operatori sanitari del Mazzini che ancora una volta hanno risposto con grande professionalità.