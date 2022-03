LA GRANDE BELLEZZA IN OSPEDALE, TRUCCO E CAPELLI ALLE PAZIENTI DI ONCOLOGIA

Si è svolta ieri la prima giornata de “La Grande Bellezza - il trucco che cura: make-up in Oncologia", un progetto realizzato dalla Commissione provinciale per le pari opportunità e dalla Asl di Teramo. Ieri, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, sei pazienti del day hospital oncologico del Mazzini, al termine delle sedute di chemioterapia, hanno avuto la possibilità di dedicare un po’ di tempo a se stesse, regalandosi momenti di benessere e affidandosi alle sapienti mani di una hair stylist e di due make-up artist. Elisa Centinaro, titolare del salone Coppola, ha pettinato le pazienti mentre Chiara Castelli e Angelica Quaglia dello staff di Ludovica Barlafante le hanno truccate. Insieme a loro, la presidente della Cpo provinciale Tania Bonnici Castelli e la direttrice di Oncologia Katia Cannita. Le pazienti hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo: fra tutte le donne coinvolte nel progetto si è creata una bella atmosfera di allegria e complicità, in un ambiente di solito destinato alle cure del corpo che questa volta è stato destinato anche alla “cura” dell’anima. L’iniziativa sarà replicata oggi pomeriggio con un altro gruppo di pazienti.