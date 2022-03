COVID/ CONTAGI IN AUMENTO, LA ASL TERAMANA STA SEQUENZIANDO OMICRON 2?

Continuano ad aumentare i contagi Covid in Abruzzo. La curva si conferma in risalita anche nel corso dell'ultimo weekend spinta dalla diffusione della sotto-variante Omicron 2, che in due giorni ha raddoppiato la prevalenza sul territorio regionale. Negli ultimi sette giorni, infatti, si sono registrati 1.652 casi Covid in più rispetto alla settimana precedente, pari al 23,22%: dal 7 al 13 marzo i contagi sono stati 8.764, mentre nel periodo 28 febbraio-6 marzo il totale si fermò a quota 7.112. Alla luce dei nuovi dati diffusi dall'assessorato regionale alla Sanità, guidato dall'assessore Nicoletta Verì, cresce anche il tasso di positività, che si attesta al 12,61%.

E a proposito di Omicron 2, si apprende che, mentre nel peacarese i casi vengono sequenziati e quindi individuati, a Teramo la Asl ha iniziato ad inviare all'Izs solo da qualche giorno i campioni, dopo un lungo stop, e per questo motivo, evidenziano dall'Izs non si è in grado di sapere se Omicron 2 ha contagiato la provincia di Teramo. Una questione di fondi, pare, che aveva portato alla sospensione dell'invio, anche in considerazione del diminuito numero di tamponi molecolari, gli unici sii quali è possibile effettuare un sequenziamenti. Adesso, peró, il flusso è ripreso dalla Asl verso 'Izs, e i cittadini che tengono alla propria salute attendono i risultati .