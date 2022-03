COVID/ IN ABRUZZO PREVALENZA VARIANTE OMICRON 2 AL 100% ED I CONTAGI IMPAZZANO: +50%

In Abruzzo, al 7 marzo scorso, la variante Omicron del SARS-CoV2 era esclusiva, con una prevalenza stimata al 100%. Il sottolignaggio BA.2, la cosiddetta Omicron 2, che negli ultimi giorni sembra si stia diffondendo in modo rapidissimo, era al 23,6%. Scomparsa, invece, la variante Delta. E' quanto emerge dall'indagine rapida condotta dall'Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

In particolare, su 462 campioni risultati positivi al tampone molecolare, ne sono stati sequenziati 55. Tutti erano riconducibili alla variante Omicron: 42 (76,4%) al sottolignaggio BA.1 e 13 (23,6%) al sottolignaggio BA.2. Due in Abruzzo le strutture che si occupano delle attività di sequenziamento: il laboratorio di Genetica molecolare - Test Covid-19 dell'università'd'Annunzio' di Chieti e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo.

Sono 1.958 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 1.419 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (3.936) e tamponi antigenici (10.283), è pari al 13,77%. Il totale settimanale dei contagi registra una variazione pari al +50% rispetto ai sette giorni precedenti.

L'incidenza settimanale per centomila abitanti sale ancora e arriva a 924. In calo rispetto a ieri i ricoveri, che sono stabili su base settimanale. Due i decessi recenti: una 91enne e una 90enne della provincia dell'Aquila. Il totale dei casi accertati in Abruzzo vede la provincia di Teramo con +732 casi postivi.