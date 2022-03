COVID, GLI ABRUZZESI DICONO "NO" ALLA QUARTA DOSE

A due giorni dalla fine dello stato di emergenza, fissata per il prossimo 31 marzo, la variante Omicron 2 continua a spingere la curva dei contagi sul territorio abruzzese, dove il numero dei non vaccinati resta molto alto: sono circa 180 mila i cittadini senza copertura vaccinale e gli esperti tornano a sottolineare l'importanza anche delle dosi booster. In Abruzzo la campagna per le terze dosi ha raggiunto il 71,45% con 849.523 immunizzati con la terza somministrazione, ma si registra uno stallo nella vaccinazione ai più piccoli e per le quarte dosi, riservate alle persone immunocompromesse.

n Abruzzo la percentuale di quarte somministrazioni di vaccino è prossima allo 0%: ne sono state inoculate infatti appena 387.