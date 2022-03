OMICRON 2, OLTRE TREMILA CONTAGI IN ABRUZZO...COME A DICEMBRE

Il Covid non allenta la morsa, anzi. La curva dei contagi è in crescita come lo scorso 30 dicembre, quando si registrarono 3.167 casi, a fronte dei 3.171 evidenziati dal consueto bollettino dell'assessorato regionale alla Sanità. Peraltro in quel frangente, a fine anno, la situazione della pressione sugli ospedali era addirittura migliore: c'erano 168 pazienti in area medica (a fronte dei 285 attuali) e 21 in terapia intensiva (oggi sono 16). Ad oggi più di un abruzzese su quattro ha avuto il virus. L'unico aspetto positivo è che l'impatto sui ricoveri resta comunque piuttosto stabile: il tasso di occupazione dei posti letto è al 9% in area critica e al 21% in quella non critica. Questo significa, spiega Il Messaggero, che il virus continua a galoppare e a diffondersi con enorme rapidità, ma al momento i casi che necessitano di ricovero ospedaliero sono limitati e comunque quasi tutti ascrivibili a non vaccinati, vaccinati di lungo corso e persone con particolari fragilità.