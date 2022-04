COVID, IN AUMENTO I CONTAGI IN ABRUZZO, PREOCCUPA LA NUOVA VARIANTE "XE"

Preoccupa l'arrivo della nuova variante Xe, un mix tra Omicron 1 e Omicron 2, che in Abruzzo non è ancora stata isolata. È possibile che una persona venga contagiata da due ceppi diversi entrando in contatto lo stesso giorno con un positivo alla Omicron 1 e uno alla 2 per esempio. Restano intanto elevati anche i ricoveri e i decessi in Abruzzo, quello che ad oggi si può fare per evitare ulteriori criticità è aspettare fiduciosamente che arrivi il caldo e non farci trovare impreparati a settembre, rilanciando il concetto di responsabilità individuale.

Si lavora intanto per il recupero delle prestazioni rinviate nel 2021 a causa della pandemia: ieri la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute, ha approvato il piano operativo per l'abbattimento delle liste d'attesa. Il programma è finanziato con un fondo di 10 milioni e 934mila euro, assegnato lo scorso febbraio alla Regione dal ministero della Sanità.

Complessivamente sono da recuperare quasi ottomila prestazioni: 1.539 interventi in classe 1 (chirurgia oncologica e interventi maggiori), 3.864 in classe 2 (interventi non classificati come maggiori, correlati a patologie di rilievo), 2.474 in classe 3 (interventi non classificati come maggiori, correlati a patologie di minore complessità).