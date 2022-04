COVID/ PASQUA IN ISOLAMENTO PER 45 MILA ABRUZZESI

Alla vigilia delle festività pasquali, i dati evidenziano che la discesa della curva è sempre più lenta e la circolazione del Covid resta molto elevata su tutto il territorio abruzzese, con una media di poco meno di duemila nuovi casi al giorno (1.866) nell'ultima settimana. A riprova della grande diffusione del virus ci sono i 45.589 abruzzesi attualmente positivi che, verosimilmente per la quasi totalità, passeranno la Pasqua in isolamento.

In questo quadro ancora complesso sul fronte epidemiologico, torna anche in Abruzzo la tradizione dei riti pasquali in presenza dopo due anni di stop a causa delle restrizioni e gli esperti per prevenire una nuova impennata raccomandano ancora di non abbassare la guardia. Si continuano a cercare le mutazioni del virus: la sotto-variante Omicron 2 è responsabile dell'82,1% dei contagi sul territorio abruzzese e la Omicron 1 del restante 17,9%. È la fotografia scattata dalla flash survey condotta dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla fondazione Bruno Kessler, scrive oggi Il Messaggero.