COVID, INDICATORI SEMPRE IN CRESCITA: LA REGIONE ABRUZZO E' UN CASO NAZIONALE

Covid. Il trend per la regione Abruzzo è ancora in salita, e se consideriamo i valori dell'incidenza dei casi per centomila abitanti: l'Abruzzo, con una incidenza pari a 1.183, è ancora la regione peggiore d'Italia e la provincia di Chieti è al primo posto tra le province. Restano alti anche i valori delle altre province: il Teramano è terzo in Italia con una incidenza pari a 1.167, segue il Pescarese, al quarto posto con 1.145. L'unica provincia che registra un dato sotto i mille casi è quella dell'Aquila, con 873.

La nuova ondata di Covid, spinta dalla diffusione della sotto-variante Omicron 2, arrivata ormai a sfiora il 90% di prevalenza sul territorio regionale, continua a colpire maggiormente le aree costiere abruzzesi. Non migliorano i dati settimanali: si registra ancora una crescita della curva dei nuovi contagi Covid, che passano dai 12.896 accertati dal 12 al 18 aprile ai 15.356 segnalati nel periodo compreso tra il 19 al 25 aprile, per una variazione pari a +19,07% in sette giorni. Tornano ad aumentare i ricoveri in area medica, ma scendono sensibilmente quelli in terapia intensiva, per un tasso di occupazione dei posti letto Covid rispettivamente del 23,3% e del 6,6%. I dati, alla luce dell'ulteriore allentamento delle misure restrittive, previsto da domenica primo maggio, confermano che l'andamento della pandemia è ancora in crescita in Abruzzo e per questo gli esperti continuano a raccomandare di non abbassare la guardia.