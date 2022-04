COVID/ EFFETTO PASQUA: IN AUMENTO ANCHE I RICOVERI

L'effetto Pasqua inizia a farsi sentire anche sugli ospedali e l'Abruzzo è tra le regioni italiane che supera la soglia di occupazione del 20% dei posti letto in area non critica. Il quadro resta preoccupante: se da un lato infatti salgono sensibilmente i ricoveri Covid in area medica, come rilevato negli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), dall'altro si assiste a un calo dei pazienti in terapia intensiva. Stando ai dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati al 26 aprile, l'occupazione dei reparti di area non critica da parte di pazienti Covid in Abruzzo è pari al 24%, mentre per le Rianimazioni è ferma al 7%. Non sono disponibili i dati abruzzesi delle ultime 24 ore «a causa di un problema tecnico ai sistemi informatici», come precisato infatti dall'assessorato regionale alla Salute, e i dati saranno cumulati nel report di oggi.