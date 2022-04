IL COMITATO PROMOTORE PER IL MAZZINI CHIEDE DI DESTINARE 82 MILIONI ALL'ATTUALE OSPEDALE: "I CONTI NON TORNANO"

Il Comitato promotore per il nuovo ospedale Mazzini torna a chiedere, in una nota che il finanziamento disponibile di €82 mln, al fine di non subire un suo annullamento, sia da subito impegnato in progettazioni di opere di riqualificazione e miglioramento della struttura esistente del Mazzini", e lo fa spiegando alcuni dati tratti dalla relazione del Tavolo Ministeriale Sanità riunitosi in data 23/12/2021 in riferimento alla politica sanitaria abruzzese in materia di programmazione. "Nell’anno 2021 il deficit di bilancio ammonta ad €107 mln. La mobilità passiva verso ospedali di altre Regioni è costata alla Asl abruzzese €100 mln circa, per il 73% evitabile attraverso una migliore e diversa organizzazione sanitaria. La tempistica dei pagamenti Asl ai fornitori è in forte ritardo per effetto della mancata rendicontazione degli obiettivi di Piano sanitario 2018, 2019 e 2020. I conti sono fuori controllo e vi è assenza di prospettive programmatiche. E’ in vigore un piano di rientro decennale abbastanza sostanzioso (circa € 29 mln annui) in quanto la Corte Costituzionale ha bocciato quello avente durata ventennale. Il Ministero bacchetta con vigore la sanità abruzzese e per ultimo denuncia il rischio che il deficit potrebbe diventare strutturale; non sarebbe sufficiente mettere pezze anno dopo anno, ma occorrerebbero interventi significativi che eliminino le cause del dissesto. A nostro giudizio, in un quadro così compromesso appare difficile che il Ministero possa autorizzare la Asl regionale alla realizzazione di un nuovo ospedale a Teramo dal costo di €300 mln, così come pensato dall’Azienda sanitaria locale, in quanto non esisterebbero le necessarie garanzie a fronte di altri consistenti indebitamenti", conclude il comitato.