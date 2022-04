NON SOLO OMICRON 2, IN ABRUZZO SI REGISTRANO CASI RECORD DI INFLUENZA

Mentre dilaga la variante Omicron 2 del coronavirus, anche l'influenza stagionale fa registrare il suo record in questo periodo dell'anno. Secondo l'ultimo rapporto settimanale "Influnet" dell'Istituto superiore di Sanità, infatti, in Abruzzo l'influenza è ancora epidemica. Ora in regione l'incidenza è di 4,93 casi ogni mille persone, mentre la soglia epidemica è fissata a 3,16 e la media nazionale si attesta a 4.08. Si tratta del dato più alto per questo periodo da quanto esiste la serie storica citata dal rapporto, cioè dalla stagione 2004/2005. In questa stagione l'influenza stagionale era tornata epidemica dopo un anno trascorso sotto traccia e sotto la soglia (a causa soprattutto del secondo lockdown, quello a cavallo tra 2020 e 2021), facendo segnare numeri molto più alti del solito nell'autunno scorso per poi calare in inverno. A marzo il nuovo picco: ora l'influenza è di nuovo in discesa ma comunque ancora in fascia epidemica.